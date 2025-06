Abraham ricambia: "Grazie Milan! Buona fortuna per il futuro!"

vedi letture

Dopo aver dato addio ai tre acquisti in prestito del mercato di gennaio, Joao Felix, Riccardo Sottil e Kyle Walker, oggi il Milan si è dedicato a salutare i due attaccanti che hanno cercato di sorreggere il reparto nel corso dell'ultima stagione: Luka Jovic, che lascia il Diavolo dopo due stagioni, e Tammy Abraham, che era arrivato a fine agosto in prestito secco dalla Roma e per il quale non c'è stato nessun tentativo di acquisto da parte del club di via Aldo Rossi che ha altri piani per l'attacco.

Il Milan ha salutato Abraham scrivendo: "Doppia cifra per i gol e impegno massimo ogni minuto. Grazie, Tammy!". Non è tardata ad arrivare la risposta del centravanti inglese che nelle storie di Instagram ha pubblicato una foto in posa con la Supercoppa Italiana, da lui decisa a Doha negli ultimi minuti, e ha scritto: "Grazie Milan! Buona fortuna per il futuro!"