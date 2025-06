MN - Brignoli su Ricci: "Con Allegri completerà il ciclo di maturazione. È pronto per il Milan"

vedi letture

Colpo Samuele Ricci per il Milan, che rinforza il suo centrocampo con un giocatore che negli anni a Torino si è conquistato la Nazionale. E prima ancora protagonista a Empoli, che si conferma ancora una volta grande fucina di talenti. Alberto Brignoli, suo compagno di squadra, ce lo racconta. Di seguito un estratto dell'intervista al portiere, attualmente in forza all'AEK Atene, ai microfoni di MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE)

Che rapporto avevate?

"Mi aveva preso come punto di riferimento, ha sempre ascoltato e si è messo a disposizione di tutti con grande umiltà. Ricordo che si presentava agli allenamenti al mattino, poi andava a scuola. Negli anni ho visto una crescita esponenziale".

San Siro ha "mangiato" tanti giocatori

"Ma no, Samuele è talmente maturo e intelligente che non cadrà in determinate pressioni. E comunque parliamo di un giocatore della Nazionale, quindi è pronto. Magari all'inizio giocherà meno, ma lo vedo pronto mentalmente e fisicamente. E Allegri è un allenatore perfetto per lui, con il quale completerà il ciclo di maturazione".

A proposito di Allegri, è stato tuo allenatore e hai avuto modo di conoscerlo. È la scelta giusta per il Milan?

"Allegri sarebbe la scelta giusta per chiunque. Allenatore forte con le due idee di calcio. Che dà un'identità alla squadra. Poi può piacere o meno, ma la verità è che i giocatori con lui sanno cosa fare sia in fase di possesso che di non possesso. È perfetto per rendere facili le cose difficili. È bravo a lasciarti libero, dandoti degli input ma senza vincolarti mentalmente, senza opprimerti tatticamente".