Mirallas ringrazia ed elogia Pioli: "Persona a cui devo tantissimo, ha contribuito a cambiare la mia visione del calcio"

A La Nazione è intervenuto l'ex attaccante belga della Fiorentina, oggi membro dello staff tecnico dell’Union Saint Gilloise, Kevin Mirallas per commentare il ritorno in viola si Stefano Pioli, suo tecnico nella stagione 2018/19:

"Una persona a cui devo tantissimo, nonostante ci abbia lavorato assieme appena un anno. E non parlo solo dell’aspetto tattico, ma anche umano. In cosa mi ha aiutato? In tutto. Intanto mi ha fatto conoscere il calcio italiano nella sua essenza: dall’esterno non avevo una buona opinione del vostro modo di giocare ma mi sbagliavo. E poi devo dire che, in generale, Pioli ha contribuito a cambiare la mia visione del calcio".