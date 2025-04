MN - Evani sul derby di Coppa Italia: "Chance imperdibile per il Milan"

Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ai microfoni di MilanNews.it, ha rilasciato queste dichiarazioni sul derby di stasera:

Ennesimo derby con l'Inter

"Di certo non ci saranno problemi di motivazioni, non ci sarà bisogno che l'allenatore parli. I giocatori sanno quanto sia importante questa partita e mi auguro che trovino tutte le energie possibili. Quest'anno nei derby abbiamo sempre fatto bene, speriamo che proseguano".

Che derby si aspetta?

"Sul derby ho delle sensazioni positive, perché essendo stato giocatore so che in situazioni del genere partite come questa sono delle occasioni importantissime per rimediare. Per me è una chance imperdibile, pur sapendo che si gioca contro la squadra più forte del campionato e che ha possibilità di andare lontano anche in Europa. E a maggior ragione il Milan deve dare molto di più. Dev'esserci una gara a chi darà di più, al contrario di molte volte in stagione dove si è vista una gara a chi dà meno".