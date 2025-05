Donadoni non ha dubbi: "Chi può trascinare questo Milan? Dico Pulisic e Reijnders"

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed ex allenatore del Bologna, ha parlato della finale di Coppa Italia tra rossoneri e rossoblu, ma non solo, in un'intervista in esclusiva concessa a La Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue considerazioni:

Milan-Bologna: chi può essere decisivo nella finale

"Nel Milan dico Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Nel Bologna sarebbe importante il pieno recupero di Dan Ndoye che è cresciuto molto. E poi c'è Riccardo Orsolini, che ho allenato proprio a Bologna: sta facendo una stagione super e si è reso appetibile per la Nazionale".