De Ketelaere è tornato al gol dopo quattro mesi di buio

"Atalanta, il ritorno di De Ketelaere dopo 4 mesi di buio". Scrive così questa mattina L'Eco di Bergamo, con il titolo appena citato presente in taglio basso. Il belga ex Milan è stato il protagonista indiscusso dell'ultima giornata giornata di campionato, che ha visto i nerazzurri andare a vincere per 0-4 sul campo del Monza.

Schierato dal primo minuto da Gasperini, che già nel pre partita aveva detto che poteva essere il suo momento, ha ripagato la fiducia del mister indirizzando la gara con una doppietta nel primo tempo (da mesi non segnava). Il poker viene poi completato nella ripresa, da Lookman e Brescianini. 3 punti fondamentali per la Dea, sempre più vicina al terzo posto.

A fine gara, CDK ha dichiarato: "E' un po' di tempo che non facevo la differenza, dovevo dimostrare e sono felici per i due gol e per la vittoria. Meglio in trasferta che in casa? E' un po' un peccato, gli ultimi mesi in casa non abbiamo vinto tante volte. Dobbiamo provare a cambiare nelle ultime 2 partite in casa". Dalle parole pronunciate dal belga, è come se si fosse tolto un peso dopo un periodo in cui non è riuscito a rendere come sperava. Ritrovato il gol, può incidere ancora in questo finale di stagione.