Futuro Romagnoli: l'ex Milan stanco di aspettare la Lazio, ascolterà le offerte che gli arriveranno

Gli ex

Oggi alle 18:40

Che ne sarà di Alessio Romagnoli? Se lo chiede anche l'edizione odierna de Il Messaggero, secondo la quale il futuro del difensore biancoceleste resta in discussione nonostante il gran rendimento di questa stagione. Il pomo della discordia è sempre il rinnovo promesso nell'estate del 2022 al momento della firma sino al 2027, con un ritocco del contratto mai arrivato dopo la prima qualificazione in Champions League.

Romagnoli stanco di aspettare Lotito

L'ex Milan oggi guadagna 3 milioni di euro netti, uno degli stipendi più alti della rosa biancoceleste, e proprio per questo motivo si sente messo all'uscio di Formello insieme a Ivan Provedel. Su di lui si muovono da tempo diverse squadre inglesi e, dallo scorso febbraio, anche alcuni club sauditi, pronti a ricoprirlo d'oro a 30 anni. Il difensore ha sempre detto di no, ma è stanco di attendere invano Lotito e ha dato quindi mandato ai suoi agenti di ascoltare le offerte che arriveranno per l'estate.

Le recenti parole del ds Fabiani su Romagnoli

"Dopo la Juventus convocheremo i suoi agenti per il prolungamento. Fermo restando che Romagnoli ha altri due anni e ha fatto una stagione straordinaria al pari di altri compagni. I contratti devono essere rispettati quando le cose vanno bene come noi li rispettiamo quando vanno male. Lo vedo accostato ogni giorno a una meta diversa. Alcuni miei colleghi si dovrebbero vergognare a sondare i nostri giocatori per vie traverse. Il mercato si apre a giugno".