Donnarumma chiaro sul rinnovo: "La scelta è della società: c'è solo da firmare"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 13:00 Gli ex

Il portiere del Paris Saint-Germain Gianlugi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Arsenal: "Sono emozionato, torniamo a giocare una bella finale: sarà bello ritrovare i miei ex compagni. Mi godo la serata, l'ambiente è stato stratosferico. Ritroverò amici e il mio vecchio allenatore dei portiere Spinelli, col quale mi sento tutti i giorni. Non è stato facile per tutto: lingua, nuova città, è stato complicato ma adesso mi vogliono tutti bene e sono contento".

Rinnovo congelato?

"Ho ancora un anno di contratto, c'è tempo per parlare di rinnovo: so come sto qui, la scelta è tutta della società: c'è solo da firmare".

Cosa è cambiato senza Mbappé?

"E' cambiato lo spirito, siamo molto più squadra: giochiamo l'uno per l'altro. Ci manca Kylian, è uno dei più forti al mondo però gli faccio i miei migliori auguri perché è un grandissimo amico. La squadra è molto unita, stiamo molto bene insieme: abbiamo vinto un Europeo così, questo fa la differenza in tutte le squadre".