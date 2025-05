Dugarry mette in guarda il PSG: "Pensare di essere favoriti contro un'italiana è non capire di calcio"

Vietato ostentare sicurezza. È il monito lanciato da Christophe Dugarry: l'ex attaccante del Milan crede che il modo migliore per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi nella finale di Champions League del 31 maggio a Monaco sia farlo con umiltà. Anche perché, secondo il campione del mondo del 1998, il Paris Saint-Germain non è favorito e credere di esserlo sarebbe un errore enorme per i giocatori di Luis Enrique.

"Per me, il Paris non è il favorito. Pensare anche solo per un secondo di poter essere favoriti contro una squadra italiana è come non capire nulla di calcio" , ha detto Dugarry a RMC Sport. "L'Inter può fare tutto ciò che può fare il PSG. Sanno giocare in possesso palla a modo loro, in transizione, sanno difendere meglio dei parigini.

La squadra che più assomiglia al PSG è il Barcellona, ​​e l'Inter non ha perso nelle due partite contro il Barcellona. Gli italiani sono macchine, sono stati cresciuti così. I parigini, per quanto talentuosi possano essere, non avranno mai quello che hanno in testa gli italiani, nessun altro ce l'ha. Sono nati per questo".