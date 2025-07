Albertini: "Ho grande fiducia in Allegri, farà una stagione super. Su Tare..."

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così di Massimiliano Allegri: "Tra i tecnici che c’erano sul mercato era il più vincente, quello con più esperienza e che conosceva meglio sia la Serie A sia il Milan. Gli allenatori che in passato sono tornati a Milanello, ovvero due grandi come Sacchi e Capello, non hanno avuto grande fortuna, ma Allegri ha tutte le carte in regola per disputare una stagione super. In lui ho grande fiducia: penso che possa ottenere risultati importanti e puntare al massimo.

Lo scudetto? Il Milan deve avere grandi ambizioni. Non giocherà le coppe europee e questo sarà un vantaggio del quale io avrei fatto volentieri a meno. La cosa importante è il fatto che il Milan abbia iniziato a lavorare sul campo con un bel vantaggio soprattutto su Inter e Juve. Se Allegri, come credo, sarà bravo a farsi seguire, penso che la stagione sarà importante. Poi, ripeto, mancano quasi due mesi alla fine del mercato e tante cose possono cambiare. L'arrivo anche di Tare come ds? E' arrivato un direttore sportivo importante, che ha esperienza e negli anni alla Lazio ha preso talenti importanti".