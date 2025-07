Joao Felix verso il ritorno al Benfica: pronta un’offerta da 20 milioni per il 50% del cartellino

vedi letture

Il Benfica è deciso a riportare Joao Felix a casa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, il club di Lisbona è pronto a presentare una proposta formale da 20 milioni di euro per il 50% del cartellino dell’attaccante portoghese, attualmente di proprietà del Chelsea e reduce da sei mesi in prestito al Milan. L’operazione è considerata una priorità assoluta dalla dirigenza del club di Lisbona, che spera di chiudere il colpo nelle prossime settimane.

João Félix, 24 anni, non rientra nei piani di Enzo Maresca per la prossima stagione. Il Chelsea lo aveva acquistato nel 2024 dall’Atletico Madrid per circa 51 milioni di euro, ma dopo sei mesi senza brillare, il giocatore è stato girato in prestito ai rossoneri, che hanno poi scelto di non riscattarlo. Ora, il talento di Viseu potrebbe fare ritorno nella squadra che lo ha lanciato tra i professionisti e poi ceduto nel 2019 per 124 milioni di euro; João Félix potrebbe rappresentare una delle operazioni più rilevanti dell’estate del Benfica, sia a livello sportivo che simbolico.

Nonostante l’interesse parallelo per Thiago Almada, il ritorno di Joao Felix rappresenta la priorità assoluta per il club portoghese. Se l’affare dovesse concretizzarsi, si tratterebbe di un acquisto in grado di infiammare la tifoseria e una scommessa tecnica di grande valore per il nuovo ciclo delle Águias.