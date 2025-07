Dopo dieci anni Alberto Paloschi torna al Chievo: giocherà in Serie D

Era il 2011 quando un giovane Alberto Paloschi approdava dopo le esperienze al Milan, club in cui era cresciuto, e Parma al ChievoVerona. L’attaccante vi rimase per quattro stagioni e mezzo prima di trasferirsi al Swansea in Inghilterra e iniziare un lungo giro d’Italia con le maglie di SPAL, Cagliari, Siena, Desenzano e Pro Palazzolo dove ha chiuso l’ultima stagione segnando 12 reti in 17 gare.

Ora, a quasi dieci anni dall’addio, le strade del classe ‘90 e della società veneta sono pronte a incrociarsi nuovamente con Paloschi che è a un passo dal diventare nuovamente un attaccante del Chievo di quel Sergio Pellissier che da suo compagno di squadra è oggi presidente della società rinata dopo il fallimento. La trattativa fra le parti è in fase di definizione e presto potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Paloschi, che vanta 45 reti in 153 presenze con i gialloblù, andrebbe a formare una coppia di tutto rispetto con un altro giocatore di categoria superiore come Rocco Costantino, altro classe ‘90, che vanta 63 reti in 172 gare di Serie D. Il ChievoVerona dunque si prepara a essere protagonista nella prossima stagione e puntare senza nascondersi alla promozione in Serie C e al ritorno fra i professionisti dopo la rinascita come Clivense nel 2021 e la ripartenza dalla terza categoria.