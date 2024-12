Saelemaekers: "A Roma mi trovo benissimo, siamo una squadra fantastica"

vedi letture

L'esterno della Roma Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro il Braga in Europa League, gara in cui i giallorossi cercheranno conferme dopo il bel successo in campionato contro il Lecce. La sfida è prevista per le ore 18.45 allo stadio Olimpico. Questo il pensiero dell'esterno belga:

"Mi trovo benissimo qua alla Roma fin dal primo giorno, onestamente siamo una squadra fantastica, siamo un bellissimo gruppo e stiamo lavorando tanto anche se è stato un periodo difficile per noi negli ultimi mesi.

Il mister è rispettato da tutti i giocatori e da tutta la città e i tifosi, la gente gli vuole bene. Per noi questa è stata una spinta per iniziare a vincere le partite e per far vedere la nostra mentalità sul campo, che poi è quello che ci chiede ogni giorno il mister in allenamento e in partita ed è quello che stiamo facendo".

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL.