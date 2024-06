Valentina Bergamaschi saluta il Milan: "Grazie per essere stata la mia seconda casa: vi sarò sempre grata"

vedi letture

Valentina Bergamaschi saluta il Milan: dopo tanti anni, per la giocatrice della formazione femminile dei rossoneri è arrivato il momento di salutare, e la Bergamaschi dice addio ricordando i migliori momenti trascorsi in una lettera affidata ad Instagram. Dagli esordi quando nessuno credeva in lei, alla gioia di vincere il derby, di giocare la Champions League, alle 150 presenze, ecco il saluto e il ringraziamento della calciatrice: