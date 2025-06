Milan Femminile, doppio addio: salutano Rubio e Laurent

In casa Milan Femminile sono arrivati in questi giorni due addii: il difensore Silvia Rubio Avila, classe 2000, e l'esterna d'attacco Emelyne Laurent, classe '98, lasceranno il club a scadenza di contratto. Il rapporto fra le due calciatrici e il club non sarà rinnovato come annunciato dalla stessa società rossonera che ha salutato le due tramite i profili social.

"Un capitolo si chiude, ma la tua storia continua. Auguri per il futuro: noi faremo il tifo per te”, scrive infatti il Milan per salutare la francese; "Grazie di tutto Silvia! Sarai sempre una di noi" è invece il saluto per la spagnola.

Rubio lascia il Milan dopo tre stagioni, era infatti arrivata nel 2022 dal Madrid CFF, in cui ha collezionato 41 presenze con una rete, mentre Laurent saluta dopo due stagioni, era arrivata dal Bayern Monaco nel 2023, in cui ha messo insieme 35 presenze con cinque reti. Per entrambe si prospetta un futuro lontano dall’Italia.