Venerdì a Sittard l'Italia Femminile attesa dalla penultima gara della fase a gironi delle qualificazioni all'Europeo del 2025

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Venerdì a Sittard (ore 20.45, Rai Sport) l'Italia è attesa dalla penultima gara della fase a gironi delle qualificazioni all'Europeo femminile del 2025. Per la azzurre sarà fondamentale fare punti per giocarsi tutto il 16 luglio a Bolzano, con la Finlandia. L'Olanda è prima nel girone con due lunghezze di vantaggio su Norvegia e Italia, terza alla luce di una peggior differenza reti. Saranno le prime due di ogni raggruppamento della Lega A a conquistare il biglietto per la Svizzera - che tra un anno ospiterà il torneo continentale - senza passare dallo spareggio di fine anno. "C'è grande fiducia, nell'ultimo mese con lo staff abbiamo seguito da vicino il lavoro delle calciatrici e abbiamo ricevuto solo risposte positive - ha detto il ct Andrea Soncin nel ritiro di Riscone - Volevamo presentarci agli ultimi 180 minuti con la possibilità di qualificarci: all'inizio in pochi ci credevano, mentre noi ci siamo preparati per arrivare fin qui e siamo fiduciosi di poter raggiungere questo importante traguardo".

"Siamo concentrati nel guardare ciò che ci compete e dobbiamo cercare di essere perfetti in quello che possiamo controllare - ha risposto così il Ct a chi gli faceva notare che le attaccanti non segnano da tre partite - il bel gioco non basta, per raggiungere il nostro obiettivo servirà concretezza. I Paesi Bassi sono molto forti, cercano la profondità e amano giocare in verticale, noi vogliamo ripetere la grande prestazione dell'andata. Sappiamo che partiranno con decisione, ma ci concederanno spazio e dovremo essere brave ad approfittare delle situazioni che creeremo". (ANSA).