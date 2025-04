Serie A Femminile, show rossonero al Puma House of Football: 5-3 sulla Fiorentina

Dopo la sosta per le nazionali, riparte ufficialmente la Serie A Femminile eBay con la sesta giornata della seconda fase. A inaugurare il turno è il successo per 3-0 della Lazio sulla Sampdoria nella poule salvezza, mentre al Puma House of Football va in scena un match cruciale nella poule scudetto: Milan-Fiorentina. Da una parte, il Milan di Bakker arriva all'appuntamento galvanizzato dalla vittoria per 3-1 contro la Roma di Spugna, firmata da Ijeh, Dompig e Arrigoni. Dall’altra, la Fiorentina è reduce da una sconfitta proprio contro le giallorosse, ma può vantare due successi e un pareggio nella seconda fase. Le rossonere hanno raccolto 6 punti, frutto di una vittoria e tre pareggi — contro Fiorentina, Juventus e Inter — a conferma di un trend decisamente in crescita rispetto alla regular season. Sul piano statistico, però, la bilancia pende a favore della Viola, imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Milan in Serie A. Ciononostante, le rossonere invertono il trend, imponendosi con un sonoro 5-3 sulla squadra di De la Fuente e confermando i progressi visti in questa seconda fase.

IL MATCH

Il match si apre con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti: al 6’, la Fiorentina si rende pericolosa con una conclusione di Snerle che sfiora il palo, mentre al 12’ è Ijeh ad andare vicina al vantaggio con un tiro sul secondo palo che termina di poco a lato. Il Milan sblocca ufficialmente il risultato al 22’ grazie a una bella combinazione offensiva: Mascarello trova con un filtrante Ijeh, che davanti alla porta non sbaglia e firma l’1-0. Passano sei minuti e la numero 19 rossonera concede il bis: Dompig serve un assist perfetto, Ijeh controlla, si gira in area e calcia di destro nell’angolino, siglando il 2-0. La reazione viola arriva poco prima dell’intervallo con Janogy che accorcia le distanze: il suo sinistro si insacca sul secondo palo per il 2-1.

Nella ripresa il Milan parte subito forte e allunga: al 48’ Arrigoni ci prova dalla distanza e, complice una deviazione della difesa avversaria, batte Durante per il 3-1. Le rossonere giocano con entusiasmo e al 52’ trovano il poker: Ijeh serve Renzotti in profondità, la giovane centrocampista supera difesa e portiere e firma il suo primo gol in Serie A, portando il punteggio sul 4-1. Al 60’ arriva anche il quinto centro rossonero, con Koivisto che approfitta del velo di Arrigoni e finalizza un’azione insistita. Nonostante il pesante passivo, la Fiorentina prova a rientrare in partita: al 63’ Janogy prima approfitta di una respinta corta di Fedele su tiro di Bredgaard per segnare il 5-2 per poi completare la sua tripletta personale all’82’ con un mancino preciso che fissa il risultato sul definitivo 5-3.

Con questa vittoria, il Milan compie un passo importante nel proprio percorso nella poule scudetto, confermando i segnali di crescita delle ultime settimane. La squadra di Bakker ha mostrato concretezza, intensità e qualità nel gioco offensivo, valorizzando sia le individualità — come Ijeh, autentica trascinatrice — sia il collettivo. Da segnalare anche la prima rete in massima serie per Renzotti, simbolo di un gruppo in cui anche le giovani stanno trovando spazio e fiducia.