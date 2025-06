Milan Femminile, dal Tardini al futuro: le rossonere tra Nations League e calciomercato

vedi letture

Serie A Femminile archiviata, ma le emozioni non finiscono: tra Nations League e mercato, il Milan Femminile si prepara al futuro

Se la stagione 2024-2025 di Serie A Femminile eBay si è ufficialmente chiusa con il verdetto del campo e il bilancio definitivo delle squadre, per molte calciatrici l'attività agonistica non si ferma. È infatti tempo di Nazionale, ed è la UEFA Women’s Nations League a prendersi la scena nel calendario internazionale.

Nei giorni scorsi, il commissario tecnico Andrea Soncin ha diramato le convocazioni per le decisive sfide contro Svezia e Galles, e tra le protagoniste spiccano anche alcune rossonere, a testimonianza della crescente qualità e visibilità del Milan Femminile. A difendere i pali azzurri c’è Laura Giuliani, reduce da una stagione di alto profilo tra i pali del Diavolo, confermatasi punto di riferimento sia per la squadra che per la Nazionale. E di fatto, Giuliani è stata schierata titolare nella prima gara contro la Svezia, disputata allo stadio Tardini di Parma e conclusasi con un pareggio a reti inviolate: una prestazione solida - in particolare il primo tempo - contro un’avversaria di assoluto livello internazionale.

Insieme a lei, nel pacchetto arretrato, sono state convocate anche le rossonere Julie Piga e Angelica Soffia, due interpreti che hanno saputo garantire affidabilità e dinamismo lungo tutta la stagione di club rossonero. Contro un Galles organizzato e motivato, l’Italia dovrà necessariamente fare risultato nella sfida in programma martedì sera, per coltivare le speranze di permanenza in Lega A ed evitare lo spettro dei playout. Il primo tempo della gara con la Svezia ha lasciato segnali incoraggianti, ma sarà fondamentale migliorare la gestione dei ritmi nella ripresa e concretizzare le occasioni da gol.

Intanto, mentre la Nazionale azzurra si gioca la permanenza tra le big europee, il Milan Femminile comincia a muovere i primi passi in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto di Valentina Cernoia fino al 30 giugno 2026. La centrocampista classe 1991, leader tecnica e carismatica nello spogliatoio, continuerà a rappresentare una delle colonne portanti del progetto rossonero anche nel prossimo anno.

Sul fronte dei nuovi innesti, arriva invece un colpo di prospettiva con importanti margini di crescita: si tratta della giovane olandese Milicia Keijzer, difensore centrale classe 2003, proveniente dall’Amsterdamsche Football Club Ajax. Cresciuta nel vivaio di uno dei club più prestigiosi d’Europa, Keijzer è una giocatrice dotata di ottima lettura del gioco, tempismo nei contrasti e personalità nell’impostazione. L’operazione porta anche la firma di Suzanne Bakker, attuale coach del diavolo, che ha fortemente caldeggiato il suo arrivo in Italia. Il suo innesto rappresenta un investimento sul futuro, in linea con la volontà del club di ringiovanire la rosa e puntare su profili internazionali di prospettiva.

Mentre lo sguardo è rivolto al futuro, tra impegni internazionali e programmazione sportiva, il Milan Femminile ribadisce la propria ambizione: crescere, consolidarsi e competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo.