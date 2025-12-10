Sabato derby casalingo per il Milan Femminile: dove vederlo e come acquistare i biglietti

vedi letture

Un Derby sotto l'albero. Il Derby di Milano nella Serie A Women prima del Natale e anche della sosta. Per finire alla grande il 2025 e per farsi un regalo anticipato non ci sarà modo migliore, per le rossonere, di vincere. Milan-Inter si giocherà sabato 13 dicembre alle 15.00, eccezionalmente presso lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (abitualmente casa del Milan Futuro), un appuntamento atteso e importante. La squadra di Coach Bakker, reduce dal successo di Napoli e in piena lotta per le prime posizioni, ha bisogno della presenza e del sostegno del popolo milanista.

Per Milan-Inter è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ l'intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel matchday.

MILAN-INTER, SERIE A WOMEN

SABATO 13 DICEMBRE ORE 15.00

STADIO FELICE CHINETTI - SOLBIATE ARNO (VA)

BIGLIETTI: 10€ - ACQUISTA