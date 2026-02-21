Serie A Femminile: le formazioni ufficiali di Lazio-Milan

Serie A Femminile: le formazioni ufficiali di Lazio-MilanMilanNews.it
Oggi alle 14:30MILAN FEMMINILE
di Andrea La Manna

Alle 15:00 le rossonere di mister Bakker saranno ospiti della Lazio Women per la partita valida la 15esima giornata di Serie A Women. Queste le formazioni ufficiali

LAZIO - Duarte, Baltrip Reyes, Connolly, Martin Queralt, Benoit, Le Bihan, Oliviero, Monnecchi, Piemonte, D'auria, Visentin
A disp. Karresemaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjaz, Karczewska, Simonetti, Cafferata - All. Gianluca Grassadonia 

MILAN - Giuliani, Koivisto, Arrigoni, Grimshaw, Mascarello, Park, Renzotti, Soffia, Keijzer, De Sanders, Kamczyk
A disp. Estevez, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah, Dompig - All. Suzanne Bakker