Milan Femminile, domani alle 15 la gara in casa della Lazio

Milan Femminile, domani alle 15 la gara in casa della LazioMilanNews.it
Oggi alle 19:31MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi

Domani torna in campo il Milan Femminile che sarà impegnato in casa della Lazio nella gara valida per la 15^ giornata della Serie A Women. Il calcio d'inizio del partita, che si giocherà allo stadio Mirko Fersini di Formello, è in programma alle 15. Il sito ufficiale rossonera parla così del momento della squadra di coach Bakker in vista di questa trasferta: "Tanta voglia di riscatto per il Milan, che arriva da due sconfitte di misura contro Roma e Fiorentina, e non vede l'ora di tornare a conquistare punti per rilanciarsi in classifica. Nonostante il gol sia mancato nelle ultime due uscite, a livello offensivo le rossonere hanno segnato tre reti in più delle avversarie in questo campionato e nel mercato invernale hanno accolto due calciatrici offensive come Kamczyk e Sesay, che hanno già messo nelle gambe i primi minuti in rossonero contro Roma e Fiorentina. Non saranno invece a disposizione di Coach Bakker le infortunate Babb, Piga e Sorelli, oltre alla squalificata van Dooren". 

PROGRAMMA E CLASSIFICA

Questo il programma dalla 15^ giornata di Serie A Women: 

SABATO 21 FEBBRAIO

Napoli Women-Parma

Genoa-Como Women

Lazio-Milan

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ternana-Juventus
Inter-Roma
Fiorentina-Sassuolo

Ecco invece la classifica: Roma 33; Inter 30; Juventus 27; Napoli Women 24; Lazio 23; Fiorentina 21; Como Women e Milan 20; Sassuolo 12; Ternana 10; Parma 9; Genoa 7.