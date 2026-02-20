Milan Femminile, domani alle 15 la gara in casa della Lazio

vedi letture

Domani torna in campo il Milan Femminile che sarà impegnato in casa della Lazio nella gara valida per la 15^ giornata della Serie A Women. Il calcio d'inizio del partita, che si giocherà allo stadio Mirko Fersini di Formello, è in programma alle 15. Il sito ufficiale rossonera parla così del momento della squadra di coach Bakker in vista di questa trasferta: "Tanta voglia di riscatto per il Milan, che arriva da due sconfitte di misura contro Roma e Fiorentina, e non vede l'ora di tornare a conquistare punti per rilanciarsi in classifica. Nonostante il gol sia mancato nelle ultime due uscite, a livello offensivo le rossonere hanno segnato tre reti in più delle avversarie in questo campionato e nel mercato invernale hanno accolto due calciatrici offensive come Kamczyk e Sesay, che hanno già messo nelle gambe i primi minuti in rossonero contro Roma e Fiorentina. Non saranno invece a disposizione di Coach Bakker le infortunate Babb, Piga e Sorelli, oltre alla squalificata van Dooren".

PROGRAMMA E CLASSIFICA

Questo il programma dalla 15^ giornata di Serie A Women:

SABATO 21 FEBBRAIO

Napoli Women-Parma

Genoa-Como Women

Lazio-Milan

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ternana-Juventus

Inter-Roma

Fiorentina-Sassuolo

Ecco invece la classifica: Roma 33; Inter 30; Juventus 27; Napoli Women 24; Lazio 23; Fiorentina 21; Como Women e Milan 20; Sassuolo 12; Ternana 10; Parma 9; Genoa 7.