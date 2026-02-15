MN - Serie A Women, il rammarico del Milan dopo la gara persa contro la Fiorentina: partita giocata su un campo impraticabile
All'indomani della partita di Serie A Women che ieri il Milan ha disputato in casa della Fiorentina (match finito 1-0 per le viola), il club rossonero vuole fare le seguenti precisazioni:
- Il Club esprime il proprio rammarico per quanto accaduto nel corso dell’incontro.
- La partita si è svolta su un terreno di gioco che presentava evidenti condizioni di impraticabilità, tali da compromettere la regolarità della gara e da mettere a rischio l’incolumità delle calciatrici.
- Nonostante le ripetute segnalazioni, la decisione arbitrale è stata quella di proseguire regolarmente l’incontro.
- Nel pieno rispetto delle istituzioni calcistiche e del ruolo degli ufficiali di gara, il Milan ritiene doveroso evidenziare la propria forte preoccupazione per quanto accaduto.
- Riteniamo che quanto visto non rappresenti un segnale positivo per il calcio femminile, che ogni giorno lavora per crescere in qualità, credibilità e nella tutela della salute delle atlete.
