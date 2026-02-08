Serie A Femminile, Roma-Milan 1-0: l’ex Bergamaschi stende le rossonere
Finisce 1-0 per le padrone di casa che sconfiggono le rossonere con un gol dell'ex Bergamaschi arrivata pochissimi minuti dopo l'espulsione diretta di Van Dooren per un brutto fallo a centrocampo. Nonostante il carattere e l'orgoglio messo in campo nel finale per provare l'aggancio, la Roma vince e porta a casa i 3 punti. Segue il tabellino del match e la classifica aggiornata.
TABELLINO
ROMA - MILAN 1-0
63' esp. Van Dooren
66' Bergamaschi
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Roma 32 (13)
2. Juventus 26 (13)
3. Inter 24 (12)
4. Lazio 22 (13)
5. Milan 20 (13)
6. Napoli 20 (12)
7. Fiorentina 18 (12)
8. Como 17 (13)
9. Sassuolo 12 (13)
10. Parma 9 (13)
11. Genoa 7 (13)
12. Ternana 7 (12)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
