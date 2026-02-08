Serie A Femminile, Roma-Milan 1-0: l’ex Bergamaschi stende le rossonere

Finisce 1-0 per le padrone di casa che sconfiggono le rossonere con un gol dell'ex Bergamaschi arrivata pochissimi minuti dopo l'espulsione diretta di Van Dooren per un brutto fallo a centrocampo. Nonostante il carattere e l'orgoglio messo in campo nel finale per provare l'aggancio, la Roma vince e porta a casa i 3 punti. Segue il tabellino del match e la classifica aggiornata.

TABELLINO

ROMA - MILAN 1-0

63' esp. Van Dooren

66' Bergamaschi

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Roma 32 (13)

2. Juventus 26 (13)

3. Inter 24 (12)

4. Lazio 22 (13)

5. Milan 20 (13)

6. Napoli 20 (12)

7. Fiorentina 18 (12)

8. Como 17 (13)

9. Sassuolo 12 (13)

10. Parma 9 (13)

11. Genoa 7 (13)

12. Ternana 7 (12)