Serie A Women, il programma della 13^ giornata: Milan in casa della capolista Roma
MilanNews.it
Questo il programma della 13^ giornata della Serie A Femminile in programma tra sabato 7 e domenica 8 febbraio:
Genoa-Lazio (sabato 7 ore 12:30)
Sassuolo-Parma (sabato 7 ore 12:30)
Como Women-Juventus (sabato 7 ore 15:00)
Roma-Milan (domenica 8 ore 12:30)
Napoli Women-Ternana Women (domenica 8 ore 15:00)
Inter-Fiorentina (domenica 8 ore 15:45)
Di seguito la classifica aggiornata: Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Napoli Women 20, Lazio 19, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7.
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Le più lette
1 Moretto: "Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni"
4 Pellegatti si scusa: "Avevo preparato un bel pistolotto sul mercato, ma la vittoria di Bologna mi ha convinto di cancellarlo"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com