Serie A Women, il programma della 13^ giornata: Milan in casa della capolista Roma

Serie A Women, il programma della 13^ giornata: Milan in casa della capolista RomaMilanNews.it
Oggi alle 19:22MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi

Questo il programma della 13^ giornata della Serie A Femminile in programma tra sabato 7 e domenica 8 febbraio:

Genoa-Lazio (sabato 7 ore 12:30)
Sassuolo-Parma (sabato 7 ore 12:30)
Como Women-Juventus (sabato 7 ore 15:00)
Roma-Milan (domenica 8 ore 12:30)
Napoli Women-Ternana Women (domenica 8 ore 15:00)
Inter-Fiorentina (domenica 8 ore 15:45)

Di seguito la classifica aggiornata: Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Napoli Women 20, Lazio 19, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7.