Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, prima giornata di ritorno di Serie A Women, in scena alle 12.30 allo stadio Felice Chinetti.
MILAN FEMMINILE: Giuliani, Koivisto, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Mascarello, Park, Soffia, Keijzer, De Sanders. A disp.: Estevez, Renzotti, Tornaghi, Appiah, Strauss, Donolato, Dompig. All. Suzanne Bakker
GENOA FEMMINILE: Cuschieri, Cinotti, Bahr, Curraj, Acuti, Nora, Hilaj, Giles, Forcinella, Vigiluci, Georgsdottir. A disp.: Lipman, Bettalli, Abate, Sondergaard, Ferrara, Di Criscio, Bargi, Monterubbiano, Giacobbo, Korenciova, Mele, Massa. All. Sebastian De La Fuente
MILAN FEMMINILE
Primo Piano
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
