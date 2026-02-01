Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa

Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa
Oggi alle 12:23MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, prima giornata di ritorno di Serie A Women, in scena alle 12.30 allo stadio Felice Chinetti.

MILAN FEMMINILE: Giuliani, Koivisto, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Mascarello, Park, Soffia, Keijzer, De Sanders. A disp.: Estevez, Renzotti, Tornaghi, Appiah, Strauss, Donolato, Dompig. All. Suzanne Bakker

GENOA FEMMINILE: Cuschieri, Cinotti, Bahr, Curraj, Acuti, Nora, Hilaj, Giles, Forcinella, Vigiluci, Georgsdottir. A disp.: Lipman, Bettalli, Abate, Sondergaard, Ferrara, Di Criscio, Bargi, Monterubbiano, Giacobbo, Korenciova, Mele, Massa. All. Sebastian De La Fuente