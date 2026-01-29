Milan Femminile, oggi il quarto di finale di ritorno contro la Fiorentina
MilanNews.it
Oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 18:00, la Prima Squadra femminile del Milan affronterà la Fiorentina allo Stadio Curva Fiesole - Viola Park nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, dopo l'1-1 dell'andata firmato Woldvik e Arrigoni. Alla fine dei 90 minuti scopriremo chi staccherà il pass per le semifinali, in programma a marzo. Ad aspettare le rossonere o le viola ci saranno le vincitrici tra Napoli e Juventus. L'altra semifinale invece è già definita, Inter W - Roma W.
IL TABELLONE COMPLETO DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE
Juventus W - Napoli W (2-1 agg.)
Milan W - Fiorentina W (1-1 agg.)
Semifinale
Inter W - Roma W
MILAN FEMMINILE
