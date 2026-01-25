Serie A Femminile, tra poco Milan-Ternana: le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Ternana, gara valida per l'11^ giornata della Serie A Femminile in programma oggi alle 12.30:
MILAN: Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Cernoia, Grimshaw; Kyvag, Van Dooren, Stokic. A disp.:: Estevez Ogalla, Tornaghi; Mascarello, Park, Appiah, Strauss, Donolato. All.: Bakker.
TERNANA: Schroffenger; Martins, Massimino, Pacioni, Peruzzo; Pastrenge, Pellegrini Cimò, Breitner; Regazzoli; Pirone, Gomes. A disp.: Ciccioli, Ghioc; Ciccotti, Porcarelli, Lázaro, Labate, Vigliucci, Petrara, Erzen, Corrado, Di Giammarino, Ripamonti. All.: Ardizzone.
Ecco il punto sulle giocatrici rossonere infortunate:
Babb -> intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro
Dompig -> problema muscolare flessore destro
Gemmi -> aggregata alla squadra, gioca con la Primavera
Piga -> problema muscolare polpaccio destro
Renzotti -> out a scopo precauzionale
Sorelli -> intervento chirurgico caviglia sinistra
Zanini -> aggregata alla squadra, gioca con la Primavera
