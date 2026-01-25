Serie A Femminile, tra poco Milan-Ternana: le formazioni ufficiali

Serie A Femminile, tra poco Milan-Ternana: le formazioni ufficiali
Oggi alle 12:25
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Ternana, gara valida per l'11^ giornata della Serie A Femminile in programma oggi alle 12.30: 

MILAN: Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Cernoia, Grimshaw; Kyvag, Van Dooren, Stokic. A disp.:: Estevez Ogalla, Tornaghi; Mascarello, Park, Appiah, Strauss, Donolato. All.: Bakker. 

TERNANA: Schroffenger; Martins, Massimino, Pacioni, Peruzzo; Pastrenge, Pellegrini Cimò, Breitner; Regazzoli; Pirone, Gomes. A disp.: Ciccioli, Ghioc; Ciccotti, Porcarelli, Lázaro, Labate, Vigliucci, Petrara, Erzen, Corrado, Di Giammarino, Ripamonti. All.: Ardizzone. 

Ecco il punto sulle giocatrici rossonere infortunate:

Babb -> intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Dompig -> problema muscolare flessore destro

Gemmi -> aggregata alla squadra, gioca con la Primavera

Piga -> problema muscolare polpaccio destro

Renzotti -> out a scopo precauzionale

Sorelli -> intervento chirurgico caviglia sinistra

Zanini -> aggregata alla squadra, gioca con la Primavera