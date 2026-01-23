ufficiale

Milan Femminile, Ijeh ceduta a titolo definitivo al North Carolina Courage

Oggi alle 22:20MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Evelyn Ijeh lascia il Milan Femminile a titolo definitivo e si trasferisce al North Carolina Courage. Ecco il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del club di via Aldo Rossi: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Evelyn Ijeh al North Carolina Courage.

Il Club ringrazia Evelyn per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".