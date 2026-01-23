ufficiale il Milan Femminile cede Erin Cesarini in prestito

Movimenti in uscita in casa Milan Femminile in questo mercato invernale. Il club rossonero ha comunicato la cessione a titolo temporaneo di Erin Cesarini alla Lazio: la giovanissima centrocampista classe 2005 concluderà dunque questa stagione in biancoceleste, dove avrà l'opportunità di mettersi in mostra e giocare con maggiore continuità.

Il comunicato ufficiale del Milan sulla cessione in prestito di Erin Cesarini alla Lazio: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Erin Cesarini alla SS Lazio fino al 30 giugno 2026. Il Club ringrazia Erin per la professionalità e l'impegno dimostrati e le augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo di questa stagione".