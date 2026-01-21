1-1 casalingo per il Milan Femminile contro la Fiorentina Femminile: la qualificazione alle semifinali si deciderà al ritorno

Il sito dell'AC Milan riporta la cronaca del match tra Milan Femminile e Fiorentina Women, valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile: "Rimane in bilico la qualificazione nella Coppa Italia Women 2025/26 dopo che nell'andata dei Quarti, a Solbiate Arno, Milan e Fiorentina hanno pareggiato 1-1. Una gara densa, che prima ha premiato l'inizio brillante della viola e poi ha ricompensato la reazione delle rossonere. Dal gol di Woldvik al 10' a quello di Arrigoni al 73', un pari sostanzialmente corretto che non scopre ancora le carte ma non dispiace a nessuno. La squadra di Coach Bakker non ha cominciato bene, soffrendo, aumentando parecchio il rendimento alla distanza e giocando una ripresa volenterosa.

Arrigoni determinante, Piga è stata attenta, Grimshaw ha giocato col cuore e Kyvåg non ha mai smesso di correre; da sottolineare e apprezzare anche l'apporto dalla panchina. È il secondo pareggio di fila dopo quello nello scorso weekend alla ripresa del campionato, ma la prestazione è stata diversa e migliore rispetto a quella opaca di Parma. Il ritorno in coppa è in programma giovedì prossimo alle 18.00 al Viola Park, da preparare e affrontare credendoci fortemente, invece domenica 25 gennaio alle 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana nell'11ª giornata della Serie A Women".

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-1

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Piga, Soffia; Arrigoni, Mascarello (9'st Van Dooren), Grimshaw; Renzotti (1'st Stokić), Park (26'st Cernoia), Kyvåg. A disp.: Estévez, Tornaghi; Donolato, Keijzer; Cesarini; Appiah. All.: Bakker.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Woldvik, Færge (1'st Van der Zanden), Filangeri, Johansen; Catena (16'st Severini), Curmark, Cherubini (35'st Lombardi); Bredgaard, Omarsdottir (16'st Wijnants), Janogy (16'st Tryggvadóttir). A disp.: Bettineschi, Cetinja; Orsi; Bonfantini, Tomassoni. All.: Piñones-Arce.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Gol: 10' Woldvik (F), 28'st Arrigoni (M).

Ammonita: 8'st Mascarello (M).