Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di marzo
Questi gli impegni a marzo della Prima Squadra Femminile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:
"Le ragazze di Bakker torneranno in campo a metà mese, una volta superata la lunga sosta per nazionali e Coppa Italia, e lo faranno sul campo delle campionesse d'Italia in carica della Juventus: occasione importante per tornare in corsa per l'Europa, anche alla luce della vittoria nella sfida d'andata. Importante anche l'appuntamento casalingo contro il temibile Como Women.
SERIE A WOMEN
16ª giornata, Juventus-Milan, domenica 15 marzo alle 14.00 (DAZN/Raisport) - Stadio La Marmora-Pozzo, Biella
17ª giornata, Milan-Como Women, 21-22 marzo, data e orario da definire (DAZN, ev. Raisport) - Velodromo Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda (PC) (da confermare)".
