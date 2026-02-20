Milan Femminile, Sesay si presenta: "Non sono solo una comparsa"

La nuova attaccante del Milan Femminile, Mawa Sesay, centravanti norvegese classe 2005 arrivata nella finestra invernale dal Valarenga, ha rilasciato la sua prima intervista come giocatrice rossonera. Le sue dichiarazioni a Milan TV.

Sulle prime impressioni in rossonero: "Sta andando tutto bene, è sempre difficile adattarsi a un nuovo ambiente ma penso che il club, tutte le persone qui e le mie compagne di squadra siano state davvero gentili e disponibili. Per questo l'inizio è stato reso più semplice"

Sull'esperienza in un nuovo paese: "Penso che sia un sogno comune di molte giocare all'estero. Adesso sono qui spero di poter essere un'ispirazione anche per le ragazzine norvegesi per dimostrare che è possibile raggiungere questo tipo di opportunità. Quindi sono molto grata e felice di essere qua"

Sull'ambientamento e gli obiettivi: "Insieme alla squadra stiamo lavorando per raggiungere gli obiettivi. Vincere, cercare di conoscerci meglio. Le mie compagne sono state davvero di aiuto, stiamo costruendo dei buoni rapporti in campo e fuori. È stato bello iniziare a mettere minuti nelle gambe: voglio continuare a giocare e aiutare la squadra il più possibile senza essere una semplice comparsa. Non vedo l'ora che accada"

Sul suo stile di gioco: "È strano da dire ma adoro correre: quando i difensori mi danno campo mi piace buttarmi in quello spazio. Mi piace avere il pallone tra i piedi, sto ancora imparando a gestire i momenti con e senza palla: non vedo l'ora di migliorare qua con il Milan"