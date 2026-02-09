Serie A Femminile, la classifica dopo la 13^ giornata: Milan sorpassato da Napoli e Lazio
Il sito della FIGC riporta i risultati della 13^ giornata di Serie A Femminile, la classifica e il programma del prossimo turno: "La Roma si aggiudica di misura il big match con il Milan, 3-0 dell’Inter sulla Fiorentina e 3-1 del Napoli ai danni della Ternana: si chiudono con questi risultati i posticipi domenicali della 13ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26, al termine della quale le distanze in cima alla classifica non cambiano: le giallorosse mantengono infatti la leadership a quota 32, con cinque lunghezze di vantaggio sull’Inter (27) e sei sulla Juventus (26).
Risultati della 13ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
Roma-Milan 1-0
66’ Bergamaschi (R)
Napoli Women-Ternana Women 3-1
6’ aut. Quazzico (T), 49’ Carcassi (N), 53’ aut. Schroffenegger (T), 82’ Pellegrino Cimò (T)
Inter-Fiorentina 3-0
43’ Magull (I), 62’ Bugeja (I), 77’ Polli (I)
Genoa-Lazio 2-5
(giocata sabato)
Sassuolo-Parma 1-0
(giocata sabato)
Como Women-Juventus 0-2
(giocata sabato)
Classifica: Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7
Programma della 14ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26
Sabato 14 e domenica 15 febbraio
Como Women-Sassuolo
Ternana Women-Genoa
Milan-Fiorentina
Parma-Inter
Juventus-Lazio
Roma-Napoli Women
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan