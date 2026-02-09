Serie A Femminile, la classifica dopo la 13^ giornata: Milan sorpassato da Napoli e Lazio

Il sito della FIGC riporta i risultati della 13^ giornata di Serie A Femminile, la classifica e il programma del prossimo turno: "La Roma si aggiudica di misura il big match con il Milan, 3-0 dell’Inter sulla Fiorentina e 3-1 del Napoli ai danni della Ternana: si chiudono con questi risultati i posticipi domenicali della 13ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26, al termine della quale le distanze in cima alla classifica non cambiano: le giallorosse mantengono infatti la leadership a quota 32, con cinque lunghezze di vantaggio sull’Inter (27) e sei sulla Juventus (26).

Risultati della 13ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Roma-Milan 1-0

66’ Bergamaschi (R)

Napoli Women-Ternana Women 3-1

6’ aut. Quazzico (T), 49’ Carcassi (N), 53’ aut. Schroffenegger (T), 82’ Pellegrino Cimò (T)

Inter-Fiorentina 3-0

43’ Magull (I), 62’ Bugeja (I), 77’ Polli (I)

Genoa-Lazio 2-5

(giocata sabato)

Sassuolo-Parma 1-0

(giocata sabato)

Como Women-Juventus 0-2

(giocata sabato)

Classifica: Roma 32, Inter 27, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Milan 20, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 12, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7



Programma della 14ª giornata di Serie A Women Athora 2025/26

Sabato 14 e domenica 15 febbraio

Como Women-Sassuolo

Ternana Women-Genoa

Milan-Fiorentina

Parma-Inter

Juventus-Lazio

Roma-Napoli Women