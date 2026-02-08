Serie A Femminile, i risultati delle gare di ieri. Oggi alle 12.30 Roma-Milan

vedi letture

Il sito della FIGC riporta i risultati di ieri delle gare valide per la 13^ giornata della Serie A Femminile: "La 13ª giornata di Serie A Women Athora 2025-26 si apre con due successi esterni e un colpo casalingo, nei tre anticipi giocati sabato 7 febbraio. Tra le feste in trasferta c’è quella della Juventus, che batte 2-0 il Como Women grazie ai gol di Carbonell e Krumbiegel. Almeno per una notte, la squadra bianconera sale così al 2° posto in classifica, scavalcando l’Inter e accorciando a -3 dalla Roma capolista. Gioia lontano da casa anche per la Lazio, stante il roboante 5-2 rifilato al Genoa e firmato da Martin, Le Bihan, Piemonte (doppietta) e Goldoni; di Acuti e Ferrara invece i due gol rossoblù. Le biancocelesti si prendono allora il 4° posto, scavalcando sia Milan che Napoli, e festeggiano un ruolino di marcia da record societario: mai avevano conquistato così tanti punti (22) dopo 13 turni di un massimo campionato italiano. Una soltanto, ma pesantissima, la vittoria davanti al pubblico amico. Perché il Sassuolo supera 1-0 il Parma grazie alla strepitosa gemma dell’eterna Philtjens e si prende tre punti d’oro in uno scontro diretto nelle zone basse della classifica. Neroverdi adesso a quota 12, quindi a +5 sull’ultimo posto. Domenica si completa il quadro di giornata, con altre tre imperdibili partite visibili su DAZN: lunch match d’alta classifica Roma-Milan, poi Napoli Women-Ternana Women e a chiudere un’altra sfida di vertice, visibile peraltro pure su RaiSport e RaiPlay, con Inter-Fiorentina.

Risultati della 13ª giornata:

Genoa-Lazio 2-5

9’ Acuti (G), 19’ Martin (L), 27’ Le Bihan (L), 40’ e 70’ Piemonte (L), 45+2’ Ferrara (G), 53’ Goldoni (L)

Sassuolo-Parma 1-0

82’ Philtjens (S)

Como Women-Juventus 0-2

41’ Carbonell (J), 81’ Krumbiegel (J)

Roma-Milan

Domenica ore 12:30 (diretta DAZN)

Napoli Women-Ternana Women

Domenica ore 15:00 (diretta DAZN)

Inter-Fiorentina

Domenica ore 15:45 (diretta RaiSport, RaiPlay e DAZN)".