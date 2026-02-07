il Milan Femminile acquista Mawa Sesay
AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Mawa Sesay dal Vålerenga Fotball Damer. L'attaccante norvegese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029.
Nata il 15 aprile 2005, Mawa cresce calcisticamente nei settori giovanili di Hyggen, Fjell e Skiold, prima di entrare nel 2021 a far parte della neonata squadra femminile dello Strømsgodset, impegnata in 3ª divisione, dove inizia a mettersi in evidenza a livello nazionale. Nell'agosto 2022 si trasferisce al Vålerenga Fotball Damer, con cui debutta in Toppserien il 18 settembre contro lo Stabæk.
Nel settembre 2024 contribuisce alla vittoria del campionato norvegese e allo storico accesso del Vålerenga alla fase a gironi della UEFA Women's Champions League, competizione in cui colleziona importanti presenze a livello europeo.
A livello internazionale, Mawa Sesay ha vestito le maglie delle Nazionali giovanili norvegesi Under 16, Under 17 e Under 19, prendendo parte anche al Campionato Europeo Under 17 nel 2022, confermandosi come una delle giovani attaccanti più promettenti del panorama norvegese.
Mawa Sesay indosserà la maglia numero 17.
