MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate
Il Milan Femminile sarà impegnato contro il Genoa oggi alle 12.30 nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campioanto di Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate.
Babb -> intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro
Cernoia -> influenza intestinale
Piga -> problema muscolare polpaccio destro
Sorelli -> intervento chirurgico caviglia sinistra
Stokić -> influenza intestinale
