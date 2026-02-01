MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate

MN - Milan Femminile, il punto sulle giocatrici infortunate
Oggi alle 12:12MILAN FEMMINILE
di Lorenzo De Angelis

Il Milan Femminile sarà impegnato contro il Genoa oggi alle 12.30 nella gara valida per la prima giornata di ritorno del campioanto di Serie A Women. Questo il punto sulle giocatrici rossonere infortunate.

Babb -> intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Cernoia -> influenza intestinale 

Piga -> problema muscolare polpaccio destro

Sorelli -> intervento chirurgico caviglia sinistra

Stokić -> influenza intestinale