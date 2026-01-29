Milan Femminile-Genoa: in vendita i biglietti per la gara di domenica

vedi letture

Il sito ufficiale del Milan riporta le info sulla vendita dei biglietti per la gara di campionato di domenica della prima squadra femminile rossonera contro il Genoa: "Dopo la vittoria per 3-0 sulla Ternana Women, le rossonere tornano in campo in Serie A contro il Genoa. Teatro della sfida sarà lo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, che ospiterà la formazione di Coach Bakker per la seconda volta in stagione. Appuntamento alle 12.30 per la 12ª giornata di Serie A Women, per restare a contatto con la prime posizioni della classifica.

Per Milan-Genoa è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Solbiate Arno sull'Autostrada A8 dei Laghi ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno partita.

MILAN-GENOA, SERIE A WOMEN

DOMENICA 1 FEBBRAIO ALLE ORE 12.30

STADIO FELICE CHINETTI - SOLBIATE ARNO (VA)

BIGLIETTI: 5€".