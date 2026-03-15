Milan Femminile, alle 14:00 si torna in campo: sarà Juventus-Milan
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Questo pomeriggio alle 14:00 il Milan Femminile affronterà le rivali della Juventus per il match valido la 16° giornata di Serie A Women. Le rossonere saranno ospiti della società piemontese e giocheranno la partita nello stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora. Il match sarà visibile su DAZN, RaiSport e RaiPlay.
SERIE A WOMEN, LA CLASSIFICA
1.Roma 36
2. Inter 30
3. Juventus 28
4. Napoli 25
5. Lazio 24
6. Fiorentina 24
7. Como 23
8. Milan 21
9. Sassuolo 12
10. Ternana 11
11. Parma 10
12. Genoa 7
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MILAN FEMMINILE
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