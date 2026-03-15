Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan
Queste le formazioni ufficiali di Juventus Women-Milan Femminile, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Women con fischio d'inizio alle 14.00.
Juventus Women: De Jong; Calligaris, Salvai, Harviken, Krumbiegel, Walti, Schatzer, Carbonell, Beccari, Stolen Godo, Capeta. A disposizione: Rusek, Martinazzi, Perry, Kullberg, Rosucci, Vangsgaard, Thomas, Moretti, Pinto, Brighton, Gallina, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.
Milan Femminile: Estevez, Koivisto, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Mascarello, Stokic, Soffia, Keijzer, De Sanders. A disposizione: Giuliani, Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Sorelli, Sesay, Renzotti, Piga, Appiah Amoakoah, Kamczyk, Dompig. Allenatrice: Suzanne Bakker.
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Occasione -5: Milan, che fai? Contro la Lazio non si può sbagliare. Allegri si affida ancora a Leao e Pulisic
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com