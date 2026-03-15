Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan

Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan
Oggi alle 13:35MILAN FEMMINILE
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Juventus Women-Milan Femminile, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Women con fischio d'inizio alle 14.00.

Juventus Women: De Jong; Calligaris, Salvai, Harviken, Krumbiegel, Walti, Schatzer, Carbonell, Beccari, Stolen Godo, Capeta. A disposizione: Rusek, Martinazzi, Perry, Kullberg, Rosucci, Vangsgaard, Thomas, Moretti, Pinto, Brighton, Gallina, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi.

Milan Femminile: Estevez, Koivisto, Kyvag, Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw, Mascarello, Stokic, Soffia, Keijzer, De Sanders. A disposizione: Giuliani, Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Sorelli, Sesay, Renzotti, Piga, Appiah Amoakoah, Kamczyk, Dompig. Allenatrice: Suzanne Bakker.