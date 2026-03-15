MN - Serie A Women: il bollettino medico del Milan Femminile
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Oggi pomeriggio, alle 14, il Milan Femminile affronterà la Juventus Women in una gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino medico della squadra femminile con le calciatrici attualmente infortunate.
Giuliani: forte cervicalgia (in panchina)
Donolato: lesione meniscale ginocchio sinistro
Zanini: infiammazione anca destra
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