Milan femminile, colpaccio in casa della Juventus: tre punti pesanti

Milan femminile, colpaccio in casa della Juventus: tre punti pesanti
Oggi alle 16:36MILAN FEMMINILE
di Francesco Finulli

Colpaccio del Milan Femminile che questo pomeriggio, in occasione del 16° turno del campionato di Serie A Women, è andato a vincere a Biella, in casa della Juventus, con il risultato di 0-1. A decidere la sfida il gol dell'attaccante norvegese Thea Kvyag. Tre punti che rilanciano le rossonere per un posto nella top 5 della classifica.

SERIE A WOMEN, 16^ GIORNATA

Partite già disputate

Parma-Genoa 1-1

Napoli Women-Lazio 0-1

Como Women-Ternana Women 0-0

Juventus-Milan 0-1

Domenica 15 marzo

Ore 18.00 - Roma-Fiorentina

Lunedì 16 marzo

Ore 12.00 - Sassuolo-Inter

Classifica della Serie A Women
Roma 36*
Inter 30*
Juventus 28
Lazio 27
Napoli 25
Fiorentina 24*
Como Women 24
Milan 24
Sassuolo 12*
Ternana 12
Parma 11
Genoa 8
* una gara in meno