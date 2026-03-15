Milan femminile, colpaccio in casa della Juventus: tre punti pesanti
Colpaccio del Milan Femminile che questo pomeriggio, in occasione del 16° turno del campionato di Serie A Women, è andato a vincere a Biella, in casa della Juventus, con il risultato di 0-1. A decidere la sfida il gol dell'attaccante norvegese Thea Kvyag. Tre punti che rilanciano le rossonere per un posto nella top 5 della classifica.
SERIE A WOMEN, 16^ GIORNATA
Partite già disputate
Parma-Genoa 1-1
Napoli Women-Lazio 0-1
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
Domenica 15 marzo
Ore 18.00 - Roma-Fiorentina
Lunedì 16 marzo
Ore 12.00 - Sassuolo-Inter
Classifica della Serie A Women
Roma 36*
Inter 30*
Juventus 28
Lazio 27
Napoli 25
Fiorentina 24*
Como Women 24
Milan 24
Sassuolo 12*
Ternana 12
Parma 11
Genoa 8
* una gara in meno
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Occasione -5: Milan, che fai? Contro la Lazio non si può sbagliare. Allegri si affida ancora a Leao e Pulisic
Franco OrdineSenza Rabiot guai in vista. La differenza tra fischi e cori. Il petto è di Doveri non di Ricci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com