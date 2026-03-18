Serie A Femminile, la Top 11 della settimana: presenti diverse rossonere

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Il sito della FIGC riporta la Top 11 della settimana della Serie A Femminile, nella quale sono presenti diverse giocatrici del Milan grazie alla vittoria contro la Juventus: "Battendo 1-0 la Juventus a Biella, il Milan ha tenuto vive le sue speranze di lottare per un posto in Champions. Una vittoria firmata da Kyvag, autrice del gol decisivo, da Estevez – che ha parato un calcio di rigore – ma non solo: nella Top 11 della settimana ci sono anche Koivisto e Grimshaw. Valery Vigilucci, Emma Lombardi, Claudia Ciccotti e Margherita Monnecchi formano il gruppo delle italiane, mentre torna tra le migliori la belga dell’Inter.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della sedicesima giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Sandra Estévez: Nella gara del suo esordio in Serie A, l’estremo difensore del Milan ha parato un calcio di rigore contro la Juventus e tenuto la porta inviolata nonostante i cinque tiri nello specchio fronteggiati - meno solo di Durante (sei) tra chi ha collezionato un clean sheet in questo turno di campionato.

Emma Koivisto: La rossonera è stata la giocatrice con più duelli e contrasti vinti nella giornata di campionato appena conclusa (rispettivamente 11 su 18 e cinque su sei).

Valery Vigilucci: Oltre ad essere stata l’unico difensore con un gol all’attivo in questa giornata di Serie A (rete del pareggio contro il Parma), la rossoblù ha registrato, tra le compagne di squadra, il record di passaggi riusciti (31).

Emma Lombardi: In questa giornata di campionato, grazie all’assist a Janogy nell’1-1 con la Roma, la classe 2007 è diventata il più giovane difensore con una partecipazione attiva nel torneo in corso; quattro inoltre i duelli vinti nel match, meno solo di Catena tra le compagne di squadra.

Claudia Ciccotti: In questa giornata di Seri A, la rossoverde è stata la centrocampista con più duelli aerei ingaggiati (otto, quattro dei quali vinti) e una delle due che hanno effettuato più contrasti (cinque come Eghdami).

Henrietta Csiszar: Nell’ultimo turno di campionato, la centrocampista ha stabilito, con il gol al Sassuolo, il proprio record di marcature in una singola edizione di Serie A (tre); inoltre, sono nove i passaggi che la nerazzurra ha indirizzato nella trequarti avversaria, meno solo di Severini e Cherubini tra le pariruolo scese in campo al Ricci.

Christy Grimshaw: La rossonera, oltre ad aver servito l’assist a Kyvag per il gol vittoria del Milan contro la Juventus, è stata la centrocampista che in questa giornata ha partecipato a più tiri (cinque - tre conclusioni e due occasioni create, passaggio vincente incluso).

Margherita Monnecchi: Oltre ad aver realizzato il gol vittoria contro il Napoli a 85 secondi dal suo ingresso in campo, al suo terzo pallone toccato nel match e con il suo unico tiro tentato, la biancoceleste è stata l’unica giocatrice con più di un passaggio all’interno della trequarti avversaria tra quelle con il 100% di successo (due).

Tessa Wullaert: La nerazzurra, oltre ad essere l’unica giocatrice che in questo turno di campionato ha segnato più di un gol (doppietta contro il Sassuolo), è stata anche quella che ha effettuato più tiri nello specchio (tre).

Madelen Janogy: Oltre ad aver segnato nell’1-1 contro la Roma, la giocatrice della Fiorentina ha effettuato sette tocchi nell’area di rigore avversaria in questo turno di campionato, meno solo di Viens (otto).

Thea Kyvag: La rossonera è stata la giocatrice che ha registrato più tocchi in area avversaria nell’incontro tra Juventus e Milan (6), oltre ad aver deciso il match con l’unico tiro nello specchio tentato (100% di realizzazione)".