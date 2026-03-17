Serie A Femminile: i risultati della 16^ giornata, la classifica e il programma del prossimo turno

Serie A Femminile: i risultati della 16^ giornata, la classifica e il programma del prossimo turnoMilanNews.it
Oggi alle 21:10MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi

Questi i risultati della 16^ giornata della Serie A Femminile: 

Sassuolo-Inter 0-3
Como Women-Ternana Women 0-0
Juventus-Milan 0-1
Roma-Fiorentina 1-1
Parma-Genoa 1-1
Napoli Women-Lazio 0-1

Ecco la classifica: Roma 37, Inter 33, Juventus 28,  Lazio 27, Napoli 25, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana 12, Parma 11, Genoa 8

Questo invece il programma della 17^ giornata (sabato 21 e domenica 22 marzo):

Genoa-Juventus
Inter-Napoli Women
Lazio-Roma
Fiorentina-Parma
Ternana Women-Sassuolo
Milan-Como Women
 