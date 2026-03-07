Milan Femminile, si torna in campo: alle 14:00 la sfida alla Juventus
MilanNews.it
Questo pomeriggio alle 14:00 il Milan Femminile affronterà le rivali della Juventus per il match valido la 16° giornata di Serie A Women. Le rossonere saranno ospiti della società piemontese e giocheranno la partita nello stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora. Il match sarà visibile su DAZN, RaiSport e RaiPlay.
SERIE A WOMEN, LA CLASSIFICA
1.Roma 36
2. Inter 30
3. Juventus 28
4. Napoli 25
5. Lazio 24
6. Fiorentina 24
7. Como 23
8. Milan 21
9. Sassuolo 12
10. Ternana 11
11. Parma 10
12. Genoa 7
Pubblicità
MILAN FEMMINILE
Le più lette
3 ESCLUSIVA MN - Leggenda PSG: "Mbappé un giorno andrà al Milan, spinto da cuore e passione rossonera. Rabiot? Un top ma ha tradito il PSG, per lui in Ligue 1 è finita"
4 LIVE MN - Inter, Chivu: “Oggi abbiamo avuto qualche problema con Thuram che ha avuto un po' di febbre. Allegri? Possiamo solo imparare da lui"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com