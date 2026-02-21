MN - Serie A Women: il bollettino medico del Milan Femminile
Di seguito il bollettino medico della squadra femminile che tra mezz'ora circa scenderà in campo contro la Lazio per la 15esima giornata di Serie A Women:
Donolato: lesione meniscale ginocchio sinistro
Gemmi: risentimento muscolare retto femorale sinistro
Piga: problema muscolare polpaccio destro
Zanini: risentimento muscolare flessore sinistro
Serie A Women, Lazio-Milan, ore 15:00. Le formazioni ufficiali
LAZIO - Duarte, Baltrip Reyes, Connolly, Martin Queralt, Benoit, Le Bihan, Oliviero, Monnecchi, Piemonte, D'auria, Visentin
A disp. Karresemaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjaz, Karczewska, Simonetti, Cafferata - All. Gianluca Grassadonia
MILAN - Giuliani, Koivisto, Arrigoni, Grimshaw, Mascarello, Park, Renzotti, Soffia, Keijzer, De Sanders, Kamczyk
A disp. Estevez, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah, Dompig - All. Suzanne Bakker
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan