Serie A Femminile, date e orari della 16^ giornata: ecco quando si giocherà Juventus-Milan

Il sito della FIGC riporta il programma della 16^ giornata della Serie A Women: "Ufficiali le date e gli orari della sedicesima giornata di Serie A Women, che sarà spalmata in tre giorni. Si parte sabato 14 marzo con Parma-Genoa e Napoli Women-Lazio; domenica 15 Como Women-Ternana Women e Juventus-Milan, gara quest’ultima trasmessa anche su RaiSport e RaiPlay. Lunedì 16 marzo alle 18.30, infine, Roma-Fiorentina e Sassuolo-Inter, con giallorosse e nerazzurre che giovedì 12 marzo saranno impegnate nell’andata delle semifinali di Coppa Italia Women.

Serie A Women Athora – 16a giornata

Sabato 14 marzo

Ore 12.30: Parma-Genoa (DAZN)

Ore 15: Napoli Women-Lazio (DAZN)

Domenica 15 marzo

Ore 12.30: Como Women-Ternana Women (DAZN)

Ore 14: Juventus-Milan (DAZN, RaiSport e RaiPlay)

Lunedì 16 marzo

Ore 18.30: Roma-Fiorentina (DAZN)

Ore 18.30: Sassuolo-Inter (DAZN)".