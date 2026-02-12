Milan Femminile-Fiorentina Women: in vendita i biglietti per la sfida di San Valentino

vedi letture

Il Milan Femminile torna davanti al proprio pubblico dopo lo stop di misura contro la Roma, con la voglia di ripartire subito. Sabato 14 febbraio alle 14.45 le rossonere ospitano la Viola nella 14ª giornata di Serie A Women, in un momento chiave del calendario. La classifica resta corta e ogni punto pesa: una sfida che vale riscatto, continuità e slancio in vista dei prossimi impegni di campionato.

Per Milan-Fiorentina è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Lo stadio è raggiungibile in auto - l'impianto è a breve distanza dall'uscita Solbiate Arno sull'Autostrada A8 dei Laghi ed è disponibile un ampio parcheggio gratuito nelle vicinanze.

I biglietti saranno in vendita anche allo stadio nel giorno partita.

MILAN-FIORENTINA, SERIE A WOMEN

SABATO 14 FEBBRAIO ALLE ORE 14.45

VELODROMO ATTILIO PAVESI - FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

BIGLIETTI: 5€ - CLICCA QUI