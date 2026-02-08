Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Milan

Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Milan
© foto di Lorenzo De Angelis
Oggi alle 11:48MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan, gara valida per la 13^ giornata della Serie A Femminile in programma oggi alle 12.30:

ROMA: Bald, Heatley, Viens, Csiki, Giugliano, Dragoni, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Thogersen, Babajid. A disp.: Lukasova, Soggiu, Antoine, Valdezate, Brennskag-Dorsin, Corelli, Pandini, Galli, Piekarska. All.: Rossettini. 

MILAN: Giugliani, Koivsto, Arrigoni, Van Dooren, Grimshawm Park, Stokic, Renzotti, Soffia, KEuzer, De Sanders. A disp.: Estevez Ogalla, Tornaghi, Kyvag, Mascarello, Sesay, Appiah, Kamczyk, Dompig. All.: Bakker. 

Il punto sulle infortunate rossonere:

Babb: intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Cernoia: problema muscolare flessore sinistro 

Donolato: infiammazione ginocchio

Piga: problema muscolare polpaccio destro

Sorelli: intervento chirurgico caviglia sinistra