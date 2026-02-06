Femminile, Stokic: "Sarà un mese molto impegnativo. Contro la Roma partita molto dura"

vedi letture

Il Milan Femminile in questo mese di febbraio si giocherà moltissimo: le ragazze rossonere sono in piena lotta per la qualificazione in Champions League. Ai microfoni del club milanista, ha parlato Sara Stokic, attaccante classe 2005 della squadra di Suzanne Bakker. Le sue dichiarazioni in integrale.

Sulla sua condizione: "Nel complesso mi sento molto bene. Sento di star ritrovando la mia forma perché sono stata infortunata per molto tempo. Ma credo che ormai sia davvero tutto alle spalle. Ho sentito tanto supporto non solo in campo ma anche nella vita privata. Il sostegno umano delle mie compagne è stato fondamentale e l'ho apprezzato tantissimo. In particolare mi hanno aiutato moltissimo le mie amiche più care e le mie coinquiline. Anche lo staff mi è stato vicino nel mio percorso di recupero, sono davvero grata a tutti loro"

Sulla sua esperienza in Primavera: "Avevamo un legame speciale: eravamo un gruppo molto unito, un bel collettivo. È bello poter portare lo stesso spirito anche in prima squadra. Ovviamente serve tempo perché quando siamo entrate in prima squadra non avevamo molta esperienza ma oramai è un anno e mezzo che la stiamo facendo: molte di noi hanno accumulato tanti minuti in Serie A. Sono felice che il Milan ci abbia dato questa opportunità"

Sul suo potenziale: "Ho ricevuto il premio come miglior giovane promessa nel 2024, ho vinto il campionato Primavera con il Milan e con l'U19 della Serbia siamo andate per la prima volta agli Europei. È stato un anno davvero importante: ho fatto il debutto con la nazionale maggiore e anche con la prima squadra del Milan. Tutto è arrivato nello stesso anno, quindi sono felice di questo riconoscimento e sono grato alla federazione serba che mi ha dato fiducia"

Sul suo passato da atleta: "L'atletica mi ha dato moltissimo nel mio attuale percorso calcistico, soprattutto nella costruzione della disciplina. Mi allenavo praticamente ogni giorno dai 4 ai 12 anni: questo mi ha aiutato nei movimenti, nella coordinazione e nello sviluppo motorio. Da lì poi si può costruire un'abilità specifica in uno sport. È stata mia zia a portarmi al mio primo allenamento e i miei genitori hanno avuto un ruolo fondamentale fino a oggi. Mi supportano sempre qualsiasi cosa faccia e sono felice di questo"

Sul momento della stagione: "Credo che abbiamo avuto un po' di alti e bassi nell'ultimo periodo, in generale però credo che stiamo facendo bene. Ci stiamo preparando per la prossima partita e siamo contenti di come sia andata l'ultima. Il prossimo mese sarà molto impegnativo: contro la Roma mi aspetto una partita molto dura con tante occasioni per noi come per loro. Sarà una gara interessante e credo che ci prepareremo nel modo giusto: dobbiamo accettare la sfida e vincerla"