Serie A Women: i risultati della 12^ giornata, classifica e prossimo turno

Ecco i risultati della 12^ giornata di Serie A Women 2025/26:

Lazio-Como Women 1-1

16’ Kramzar (C), 26’ Karczewska (L)

Milan-Genoa 2-1

9’ e 88’ van Dooren (M), 60’ Cinotti (G)

Parma-Roma 3-3

3’ Real (P), 21’ rig. e 80’ rig. Giugliano (R), 42’ Cox (P), 54’ Benedetti (P), 90+9’ Babajide (R)

Ternana Women-Inter 0-1

6’ Detruyer (I)

Juventus-Sassuolo 4-0

9’, 33’ e 56’ Beccari (J), 17’ Girelli (J)

Fiorentina-Napoli Women 1-2

8’ Fløe Nielsen (N), 19’ Banusic (N), 81’ Omarsdottir (F)

Di seguito la classifca aggiornata:

Roma 29, Inter 24, Juventus 23, Milan 20, Napoli Women 20, Lazio 19, Fiorentina 18, Como Women 17, Sassuolo 9, Parma 9, Genoa 7, Ternana Women 7.

Questo, invece, il programma della 13^ giornata in programma nel prossimo weekend (sabato 7 e domenica 8 febbraio):

Genoa-Lazio (sabato 7 ore 12:30)

Sassuolo-Parma (sabato 7 ore 12:30)

Como Women-Juventus (sabato 7 ore 15:00)

Roma-Milan (domenica 8 ore 12:30)

Napoli Women-Ternana Women (domenica 8 ore 15:00)

Inter-Fiorentina (domenica 8 ore 15:45)